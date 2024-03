'Sistemi ambientali, resilienza, sostenibilità ed educazione alla cura e alla prevenzione': convegno a Bari

Paesaggio lucano

Lunedì 25 marzo 2024, ore 9,30, presso la Sala Don Tonino Bello del Dipartimento For.Psi.Com. (Via Scipione Crisanzio, 42) dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, si svolge il Convegno nazionale “Sistemi Ambientali, Resilienza, Sostenibilità ed Educazione alla Cura e alla Prevenzione”. Negli ultimi dieci anni si sono verificati rilevanti fenomeni ambientali e sociali, che stanno implementando processi di trasformazioni ermeneutiche che richiedono approcci interdisciplinari e innovativi all’Uomo e alla Prevenzione dei Sistemi ambientali. Con il 3° Convegno nazionale “Sistemi Ambientali, Resilienza, Sostenibilità ed Educazione alla Cura e alla Prevenzione” il Comitato scientifico, in armonia con gli studiosi e i relatori che partecipano ai lavori, intende contribuire allo sviluppo di metodi utili alla protezione integrata e alla Cultura della resilienza, della Sostenibilità e di nuovi processi sistemici di Educazione alla Cura del Creato e della Persona, fornendo paradigmi che delineano sviluppi formativi e applicativi.Il programma prevede saluti del prof. Stefano Bronzini, Rettore dell’Università di Bari, della prof. Loredana Perla, Direttore Dipartimento For.Psi.Com., Uniba, e del prof. Giuseppe Moro, Direttore Dipartimento Scienze Politiche, Uniba. I lavori sono introdotti dal prof. Carmine Clemente, Uniba; chairman è il prof. Donato Forenza, Acc. Pugl. Scienze, Uniba. Sono relatori: prof. Antonio Felice Uricchio, Presidente Anvur - Il Diritto alla Sostenibilità a due anni dalla riforma costituzionale; prof. Rosa Gallelli, Uniba - Pedagogia della Cura. Riflessioni sugli ambienti abilitanti; prof. Carmine Clemente, Uniba - Sostenibilità del welfare socio-sanitario; prof. Adriana De Serio, Università di Timişoara, Romania - Linee metodologiche in Musicoterapia per la Resilienza; prof. Michele Indellicato, Uniba - Riflessioni su pace e ambiente; prof. Laura Tafaro, Uniba, Coordinatrice Cediclo - Diritto Civile attuale, persona e ambiente; prof. Donato Forenza, Uniba - Strategie per l’Educazione alla Prevenzione, Tutela della Biodiversità e Cura del Paesaggio. Interventi programmati: prof. A. Bosco, Uniba; prof. E. Di Sciascio, Poliba; prof. P. Musso, Uniba. Responsabili Scientifici del Convegno: proff. D. Forenza, L. Perla e C. Clemente.Occorre facilitare la contaminazione e la trasversalità tra metodi calibrati per percorsi formativi ed ermeneutici, ed evidenziare le nuove conoscenze applicate nelle discipline formative. Nella sua poliedrica articolazione, il programma politematico, nel quale è stata determinata una scansione strategica articolata con gli obiettivi sistematici da affrontare, manifesta notevole interesse, trattando interrelazioni avanzate nella complessità, ma anche fornendo elementi educativi per la rigenerazione, la prevenzione e la resilienza, e formulazioni sul tema della Qualità della Vita, enucleando avvincenti connubi con i Sistemi Ambientali connessi ai valori epistemologici della Sostenibilità.