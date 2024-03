Taranto, 'Anì Live' nella Chiesa di San Pasquale per 'Mysterium Festival'

TARANTO - Altro evento del Mysterium Festival che si invola verso il "sold out". Domenica 24 marzo alle 20.30 nella Chiesa di San Pasquale, a Taranto, "Anì Live". Si tratta del concerto di Raffaele Casarano (sax) e Dhafer Youssef (voce e oud), con uno stuolo di straordinari comprimari: Mirko Signorile (pianoforte), Gianluca Aceto (basso), Marco D’Orlando (batteria) e Sandro Monteduro (percussioni). Le musiche di Casarano e Youssef in una versione strettamente legata alla rassegna "Anì Live – Mysterium version". Un album, settimo della produzione del sassofonista salentino, che rappresenta una svolta nel suo percorso artistico per dare alla musica una inedita levità. Come fosse una festa, per proiettarla in una dimensione più spirituale/trascendentale. - Altro evento del Mysterium Festival che si invola verso il "sold out". Domenica 24 marzo alle 20.30 nella Chiesa di San Pasquale, a Taranto, "Anì Live". Si tratta del concerto di Raffaele Casarano (sax) e Dhafer Youssef (voce e oud), con uno stuolo di straordinari comprimari: Mirko Signorile (pianoforte), Gianluca Aceto (basso), Marco D’Orlando (batteria) e Sandro Monteduro (percussioni). Le musiche di Casarano e Youssef in una versione strettamente legata alla rassegna "Anì Live – Mysterium version". Un album, settimo della produzione del sassofonista salentino, che rappresenta una svolta nel suo percorso artistico per dare alla musica una inedita levità. Come fosse una festa, per proiettarla in una dimensione più spirituale/trascendentale.





Il Mysterium Festival, rassegna di Fede, Arte, Storia, Tradizione e Cultura, giunta alla decima edizione, con la direzione del Maestro Piero Romano, è promossa da Le Corti di Taras e realizzata in collaborazione con l’Arcidiocesi di Taranto, il Comune di Taranto, l’Orchestra della Magna Grecia, il L. A. Chorus e l’ARCoPU, con il patrocinio del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, e con il sostegno di BCC San Marzano di San Giuseppe, Teleperformance, Varvaglione Vini, Caffè Ninfole, Programma Sviluppo, Baux Cucine e Chemipul.





In fase di registrazione, Casarano si è cimentato con tutti gli strumenti, salvo aver chiamato alcuni fidati collaboratori per interventi specifici: Dhafer Youssef all’oud (strumento a manico corto, della famiglia dei liuti) e alla voce, il rapper e attivista M1 componente del duo dead prez, il producer Bonnot all’elettronica (anche coproduttore del disco), oltre agli storici Mirko Signorile al pianoforte e Alessandro Monteduro alle percussioni, e alla new entry Marco D’Orlando alla batteria. L’esperienza con Youssef si è rivelata di particolare rilievo per la realizzazione di “Anì”. Nata dopo l’invito rivolto dal musicista tunisino, perché l’artista salentino si unisse al suo gruppo per intraprendere insieme diversi tour internazionali.





Per tracciare le coordinate musicali dei brani, Casarano è partito dalle proprie radici, il Salento, e ha quindi allargato i confini, prima in direzione sud, verso il calore mediterraneo del Nord Africa e della Tunisia, per poi risalire a nord fino ad arrivare ai suoni più rarefatti della Norvegia.





In occasione dell’uscita del disco, Casarano ha presentato per la prima volta "Anì" dal vivo all’Auditorium Flaiano di Pescara, grazie al Centro di Produzione Adriatico, per poi salire sui palchi di Milano City Life, Pescara Jazz, Andria jazz, Locomotive Jazz Festival, Sacile ‘Il volo del Jazz, Roma Jazz Festival, Ginevra.