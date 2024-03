Sospensione Accordo di Programma per lo sviluppo del Nardò Technical Center: la posizione ufficiale della società

BARI - La decisione della Regione Puglia di sospendere l'Accordo di Programma concesso per l'approvazione del piano di sviluppo del Nardò Technical Center ha suscitato reazioni dalla società interessata.La NTC ha ufficialmente preso atto della sospensione dell'accordo e si è dichiarata aperta a continuare il dialogo con tutti i partner coinvolti nel piano di sviluppo e con il pubblico. Nonostante questa decisione, la società ribadisce il proprio impegno nel garantire un futuro al Nardò Technical Center e nel rafforzarne il ruolo di motore occupazionale ed economico per la regione."Abbiamo ricevuto una notifica ufficiale e siamo aperti a proseguire il dialogo con tutti i partner coinvolti nel piano di sviluppo e con il pubblico. Il nostro obiettivo rimane quello di assicurare un futuro al Nardò Technical Center e di rafforzarne il ruolo di importante motore occupazionale ed economico per la regione” si legge nella nota ufficiale.