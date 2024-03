Successo per l’anteprima regionale della nuova Lancia Ypsilon da Maldarizzi Automotive

La trasparenza è rivolta a tutti gli interlocutori: clienti, fornitori e partner commerciali. Le concessionarie ufficiali: Lamborghini, Morgan Motor, Mercedes-Benz, AMG Performance Center, Mercedes-Benz V e Vans, smart, MG Motor, Stellantis per FIAT, JEEP, Lancia, Abarth, Alfa Romeo e FIAT Professional, INEOS Grenadier, Skoda, assistenza per BMW e MINI. Le divisioni: Maldarizzi Multibrand per l'usato garantito e per vetture km0, Maldarizzi 4Business per veicoli commerciali, allestiti e flotte, Maldarizzi Rent per noleggio a medio e lungo termine. Per maggiori informazioni: www.maldarizzi.com.

BARI – Grande successo ieri, sabato 2 marzo, per l’anteprima regionale della Nuova Lancia Ypsilon da Maldarizzi Automotive. Sono stati numerosi i visitatori del nuovo showroom Lancia a Bari in via Oberdan 2, che ha aperto per la prima volta la rinnovata Casa Lancia della Maldarizzi Automotive.La Nuova Lancia Ypsilon edizione limitata Cassina vede dettagli stilistici esclusivi grazie alla partnership con Cassina, dal colore blu Lancia, ai sedili in velluto a cannelloni e il tavolino firmato Cassina. 1906 esemplari numerati e certificati in omaggio all’anno della nascita di Lancia.“Il marchio Lancia aveva rischiato di estinguersi – ha specificato il Presidente della Maldarizzi Automotive, il Cavaliere del Lavoro Francesco Maldarizzi – mentre oggi con la nuova vettura vediamo l’inizio di una nuova gamma. Siamo concessionari Lancia da anni e per noi è un onore presentare il nuovo modello per primi in Puglia. Negli ultimi mesi abbiamo investito in cambiamenti dello showroom Lancia e questa è anche un’occasione per inaugurarlo, realizzato interamente con allestimenti di Cassina, un nuovo concept per accogliere i clienti”.È già possibile preordinare uno dei 1906 pezzi in limited edition che segnano la nuova era Lancia: 100% elettrica (più avanti arriverà anche la versione mild hybrid), stile iconico e senza tempo. Ispirata alle icone Lancia del passato, la Nuova Ypsilon reinterpreta diversi elementi in chiave contemporanea. La scelta dell’esclusivo colore blu Lancia per l’edizione limitata conferma lo stile raffinato dei due brand. Dotata di tecnologia S.A.L.A (Sound Air Light Augmetation), pensata per semplificare l’esperienza digitale a bordo: semplicemente con un pulsante e con il suono della voce si potrà riprodurre l’atmosfera accogliente di casa.Oltre al reveal dell’auto, gli appassionati Lancia hanno condiviso un aperitivo, tra musica, armocromia e novità automotive.“L’inaugurazione di Casa Lancia è un nuovo concept di showroom e per noi è una grande festa – ha dichiarato Ygor Conte, brand manager Stellantis della Maldarizzi Automotive - Si cambia paradigma, non parleremo più di sedili ma di poltrone, non tappetini ma tappeti, si sta a bordo dell’auto come se fosse una casa. Tra i valori Lancia troviamo la sostenibilità; il 50% delle superfici di contatto sono realizzate in materiali ecosostenibili. Lancia vuol dire anche accessibilità: grazie a una promozione si può avere a soli 200 euro al mese, includendo ricariche e l’estensione della garanzia”.Dal 1979 Maldarizzi Automotive è una delle più importanti realtà italiane del mercato automobilistico, con sedi in Puglia e in Basilicata. L’azienda si occupa di vendita di auto nuove, usate, km0, servizi di assistenza post-vendita, noleggio a medio e lungo termine, assistenza e ricambistica dei più importanti brand automobilistici. Maldarizzi Automotive costruisce cultura sul tema della mobilità per rendere consapevole il consumatore rispetto al servizio offerto, creando innovazione e ispirandosi ai trend di mercato internazionali. Impegno, solidità, professionalità, consapevolezza, disponibilità, trasparenza, innovazione sono i valori che da sempre contraddistinguono la Vision della società.