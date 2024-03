Tartaruga salvata in Puglia con una corazza stampata in 3D

LOCOROTONDO - Una tartaruga di terra è stata salvata in Puglia grazie a un intervento veterinario avveniristico che ha utilizzato una corazza stampata in 3D.L'animale era stato ferito in un incidente domestico, falciato da una motozappa che ha provocato la rottura della parte sinistra del suo guscio.I veterinari Rossella Barnaba e Davide De Guz della clinica veterinaria LocoVET Ca' Zampa di Locorotondo hanno dapprima stabilizzato la tartaruga e poi effettuato una TAC per valutare l'entità dei danni.Successivamente, hanno utilizzato una scansione del guscio sano della tartaruga per creare una stampa 3D della parte mancante.La stampa 3D è stata realizzata in PLA, un materiale biocompatibile e resistente.La protesi è stata fissata al guscio della tartaruga con un piccolo tappo perforabile in silicone.L'intervento è stato un successo. La tartaruga ha ripreso a mangiare poche ore dopo l'operazione e ora è in buone condizioni.L'utilizzo di una corazza stampata in 3D per salvare una tartaruga è un caso pionieristico.Questa tecnica apre nuove possibilità per la cura di animali selvatici e domestici con danni al guscio.I veterinari che hanno eseguito l'intervento sono stati elogiati per la loro competenza e innovazione.La loro storia è un esempio di come la tecnologia possa essere utilizzata per migliorare la vita degli animali.Il salvataggio della tartaruga di Locorotondo è una bella storia che dimostra come la collaborazione tra veterinari, tecnologia e stampa 3D possa salvare vite.Questo caso rappresenta un passo avanti importante nella cura degli animali selvatici e domestici.