'Teatri a Sud', a San Cesario di Lecce da marzo a maggio la rassegna di 'Astràgali Teatro'

SAN CESARIO DI LECCE (LE) - Tutto pronto per la nuova rassegna "Teatri a Sud", ideata e promossa da Astràgali Teatro con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, e con la collaborazione del Comune di San Cesario di Lecce. Il Sud dei teatri si unisce per promuovere valori imprescindibili, come la diversità, il pluralismo, il multilinguismo, in un ampio contesto artistico internazionale, sperimentando pratiche innovative e favorendo il dialogo interculturale, in un processo che vede la cultura come fattore sociale di integrazione. - Tutto pronto per la nuova rassegna "Teatri a Sud", ideata e promossa da Astràgali Teatro con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, e con la collaborazione del Comune di San Cesario di Lecce. Il Sud dei teatri si unisce per promuovere valori imprescindibili, come la diversità, il pluralismo, il multilinguismo, in un ampio contesto artistico internazionale, sperimentando pratiche innovative e favorendo il dialogo interculturale, in un processo che vede la cultura come fattore sociale di integrazione.





Si inizia venerdì 15 marzo con "Medea, Desìr", la produzione storica di Astràgali Teatro in cui la protagonista, Medea, scacciata e bandita dal potere, stigma della donna selvaggia, rivendica il solo orizzonte che incrina e mette in crisi il potere: il desiderio.





A seguire venerdì 22 marzo, "Don Chisciotte", produzione di Piccola Città Teatro di Napoli scritto da Anna Marchitelli, interpretato da Ettore Nigro e con la regia di Mario Autore che firma anche le musiche. L’artista firma anche la scena composta da quattro tele e oggetti di scena, creando un proseguimento con il percorso espositivo.





Nel mese di aprile la rassegna continua giovedì 4, con "Fimmene!" di Astràgali Teatro e Anna Cinzia Villani, incentrato sui canti popolari salentini, mentre venerdì 12 aprile, Accademia Mutamenti di Grosseto porterà in scena "Lampedusa Beach", dal testo pluripremiato di Lina Prosa sulla storia del naufragio di Shauba, una giovane africana.





Giovedì 9 maggio è la volta di "La Nostra Città", l’ultima regia di Carlo Formigoni prima del suo addio, presentata dal Teatro Le Forche di Massafra e domenica 19 maggio, lo spettacolo teatrale "Pedalare! Pedalare! Pedalare! La storia di Alfonsina Strada" a cura di La MaMa Umbria International di Spoleto. Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle 20.30 presso la Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce.





La rassegna prevede anche spettacoli rivolti al pubblico più giovane con il progetto "Per un teatro dei ragazzi e delle ragazze", che si svilupperà il 17 marzo con "La fiaba di Biancaneve", del Teatro Le Forche di Massafra, pensato per aiutare i bambini nel superamento di tanti complessi che li possono angustiare. Domenica 7 aprile in programma "Manigold", con gli attori della Compagnia Diaghilev di Bari, che tirando fuori personaggi da oggetti come una scarpa o un fazzoletto, esasperano caratteristiche spesso trascurate del reale e dell'umanità. I burattini di "L’Opera di Pulcinella", a cura del Gran Teatrino Casa di Pulcinella di Bari, saranno i protagonisti dell’appuntamento previsto per domenica 21 aprile, in cui la maschera più celebre del mondo è alle prese con i suoi eterni avversari. Domenica 5 maggio in scena "Le avventure di Karagöz" di Onur Uysal che dalla Turchia ci porta la magia del teatro delle ombre.





Tutti gli spettacoli si terranno alle 17.30 presso la Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce. A questi si aggiunge la serie di date comprese dal 7 all’11 maggio e dal 14 al 17 maggio, de "L’isola degli animali", il progetto speciale di Astràgali Teatro sostenuto dalla Fondazione Puglia a favore degli spettatori, in particolare minori, più fragili.





Spazio anche alla letteratura mercoledì 20 marzo, alle ore 19, nella Sala Astràgali Teatro di Lecce con la presentazione del libro "Repertorio degli eccentrici dell’estremo Sud Est" di Raffaele Gorgoni. Un repertorio di incontri che racchiude passaggi inediti, citazioni, letture, frasi, ascolti, i quali ritornano mescolandosi come elementi in un fluido, una soluzione in cui è immersa tutta la vita che si trasfigura in narrazione.





Insieme al teatro sarà protagonista anche la musica nell’appuntamento in programma martedì 9 aprile, alle ore 19, presso la Distilleria De Giorgi di San Cesario, "Dialoghi sulla cultura Rom" al quale seguirà alle 20.30, "Roma! Suoni, Parole, Tamburi della Cultura Rom", di Astràgali Teatro e Claudio "Cavallo" Giagnotti. Mercoledì 10 aprile, alle 20, si terrà invece il seminario "Il Teatro tra i Continenti" di Luca Fusi, attore, regista e formatore teatrale, nella Sala Astràgali di Lecce. Nella stessa location, venerdì 3 maggio, alle 20, si terrà l’incontro pubblico "Karagöz e le Maravigliose Ombre Turche" con Onur Uysal, Fabio Tolledi, Roberta Quarta.





Teatri a Sud ospita anche le attività del progetto internazionale "E.T.E.R.I.A. – Enhance Transborder Experiences, Rebuild Interactions of Artists" sostenuto dal Programma Creative Europe dell’Unione Europea, che prevede lunedì 15 aprile, alle 20, "Roots And Wings – Community Telling", la dimostrazione del laboratorio di Luca Fusi e Hamado Tiemtoré, con gli ospiti rifugiati e richiedenti asilo del progetto SAI - Arci di Cavallino, e martedì 16 aprile, alle ore 17, "Through The Generations – Iqbal e 250 Milioni di Storie", dimostrazione del laboratorio di Astràgali Teatro con i bambini e le bambine della scuola elementare di San Cesario. Giovedì 25 aprile, alle 20.30, "Resist - Singing Memories", con Claudio "Cavallo" Giagnotti, Anna Cinzia Villani, e gli attori di Astràgali e domenica 28 aprile, alle 20.30, "Combat? Compianto per il corpo del nemico ucciso", allestimento speciale di Astràgali Teatro per il Museo Archeologico di Cavallino, con la partecipazione di attori e attrice provenienti da Italia, Romania, Grecia, Nord Macedonia, Turchia, Tunisia, Albania, Burkina Faso, Spagna.