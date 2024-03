Tennis, Indian Wells: Medvedev vola in finale

Tra le donne nella prima semifinale la polacca Iga Swiatek prevale in due set, 6-2 6-1 sull’ ucraina Marta Kostyuk e vola in finale. Nella seconda semifinale la greca Maria Sakkari si impone 6-4 6-7 6-2 sull’ americana Cori Gauff.

- Nella seconda semifinale del torneo Masters 1000 di Indian Wells in California, il russo Daniil Medvedev vince in tre set, 1-6 7-6 6-2 contro l’ americano Tommy Paul e si qualifica per la finale. Paul durante il match si infortuna alla caviglia sinistra nel terzo set e Medvedev riesce ad aggiudicarsi l’ incontro.