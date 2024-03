Esplosione bomba carta a Canosa di Puglia: indagano i carabinieri

CANOSA DI PUGLIA - Una piccola bomba carta è stata fatta esplodere la scorsa notte davanti alla saracinesca di una pescheria che si trova in piazza Galluppi a Canosa di Puglia, nel nord Barese.La deflagrazione, che ha danneggiato la saracinesca, non ha provocato feriti ma ha spaventato i residenti della zona e fatto scattare alcuni sistemi di allarme che hanno allertato la vigilanza privata della Vegapol.Il titolare dell'attività commerciale, un 50enne originario di Barletta, è stato ascoltato dagli agenti del locale commissariato di polizia che indagano sull'accaduto. Al momento nessuna ipotesi sulla matrice del gesto è esclusa: dall'atto intimidatorio a una bravata.Gli investigatori stanno vagliando tutte le piste, anche se al momento l'ipotesi più accreditata è quella di un atto intimidatorio. Il 50enne titolare della pescheria non ha infatti ricevuto minacce o richieste estorsive, ma non si esclude che l'esplosione possa essere un messaggio di avvertimento da parte di qualche malavitoso.L'esplosione ha destato molta paura tra i residenti della zona, che già in passato hanno subito atti intimidatori e furti. I cittadini chiedono maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza del quartiere.Le indagini dei carabinieri proseguono per cercare di individuare i responsabili dell'esplosione. I militari stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e stanno ascoltando i testimoni dell'accaduto.Un appello alla collaborazioneI carabinieri invitano chiunque abbia informazioni utili a contattare il numero 112. La collaborazione dei cittadini è fondamentale per poter individuare i responsabili di questo atto criminoso.