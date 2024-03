Tennis, Miami: Sinner vola agli ottavi di finale, Musetti si qualifica per il terzo turno

L’ australiano Alexei Popyrin supera 6-4 6-4 il ceco Jiri Lehecka. L’ altro spagnolo Carlos Alcaraz elimina 6-2 6-1 lo spagnolo Roberto Carballes Baena. Tra le donne nel terzo turno Jasmine Paolini viene eliminata 6-2 3-6 6-0 dall’ americana Emma Navarro. Nel secondo turno Camila Giorgi perde 6-1 6-1 contro la polacca Iga Swiatek. Nel terzo turno la rumena Sorana Cirstea si impone 7-5 6-2 sulla russa Darja Kasatkina.

Nel terzo turno del torneo Masters 1000 sul cemento di Miami in Florida, Jannik Sinner vince in tre set 5-7 7-5 6-1 contro l’olandese Tallon Griekspoor e si qualifica per gli ottavi di finale. Nel secondo turno Lorenzo Musetti prevale 7-5 6-1 sul russo Roman Safiullin e vola al terzo turno. L’americano Ben Shelton si impone 6-3 6-4 sullo spagnolo Martin Landaluce. Il tedesco Jan Lennard Struff batte 6-3 6-3 l’ altro tedesco Daniel Altmaier.