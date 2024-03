Ripresa della circolazione ferroviaria tra Bari Centrale e Barletta dopo verifiche delle Forze dell’Ordine

BARI - La circolazione ferroviaria lungo la linea Bari - Pescara, nel tratto compreso tra Bari Centrale e Barletta, sta gradualmente riprendendo dopo essere stata precedentemente sospesa per verifiche delle Forze dell’Ordine.Dalle prime ore del mattino, a partire dalle 6:30, i treni regionali, ad alta velocità e intercity hanno subito cancellazioni parziali, totali e ritardi a causa della sospensione temporanea della circolazione.Per informazioni aggiornate sui collegamenti e i servizi attivi, si consiglia di consultare le sezioni Infomobilità dei siti web di Trenitalia (trenitalia.com) e di RFI (rfi.it). Trenitalia ha anche annunciato il rimborso integrale del biglietto per coloro che hanno rinunciato al viaggio a causa delle sospensioni, offrendo in alternativa la possibilità di riprogrammare il viaggio stesso.