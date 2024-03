Forze dell’ordine, Fratelli d’Italia incontra poliziotti della Questura di Bari

BARI - “Abbiamo sentito il dovere morale e istituzionale di incontrare il vice questore di Bari, Aldo Fusco, perché siamo convinti che le Istituzioni hanno il dovere di sostenere con convinzione gli agenti impiegati nella pubblica sicurezza, e quindi il dovere di respingere con ogni mezzo i gravi tentativi di delegittimazione messi in atto nei giorni scorsi". Così in una nota congiunta il sottosegretario Marcello Gemmato, i parlamentari Maria Nocco e Filippo Melchiorre e il consigliere regionale e coordinatore provinciale Michele Picaro. “È necessario fermare immediatamente questo clima d’odio - proseguono -, che rischia di provocare conseguenze come quelle accadute a Torino, dove una volante e gli agenti che stavano fermando un irregolare per condurlo in un centro di rimpatrio sono stati aggrediti dai manifestanti dei centri sociali. Ci aspettiamo che anche la Sinistra, che è stata prontissima nel mettere sotto processo mediatico polizia e carabinieri, esprima oggi solidarietà alle forze dell’ordine e condanni senza tentennamenti le violenze fisiche messe in atto con regolarità da centri sociali e antagonisti".“Fratelli d’Italia continuerà a far sentire il proprio sostegno a tutti coloro i quali operano con dedizione, ogni giorno, a tutela della legalità e della sicurezza. Noi gli siamo grati per questo" concludono.