Tennis, torneo di Miami: Arnaldi e Musetti volano agli ottavi di finale

Tra le donne nel terzo turno la polacca Iga Swiatek vince in tre set 6-7 6-4 6-4 contro la ceca Linda Noskova e vola agli ottavi di finale. L’ americana Coco Gauff prevale 6-4 6-0 sulla francese Oceane Dodin. L’ altra americana Jessica Pegula si impone 7-5 6-4 sulla canadese Leylah Annie Fernandez. La russa Ekaterina Alexandrova supera 6-4 3-6 6-3 l’ altra russa Anastasia Pavlyuchenkova.

Nel terzo turno del torneo Masters 1000 sul cemento di Miami in Florida, Matteo Arnaldi vince in due set 6- 3 7-6 contro il canadese Denis Shapovalov e si qualifica per gli ottavi di finale. Lorenzo Musetti vince 6-4 7-6 contro l’ americano Ben Shelton e vola agli ottavi di finale. Il russo Daniil Medvedev prevale 7-5 6-2 sul britannico Cameron Norrie. Il norvegese Casper Ruud si impone 6-3 6-4 sullo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Il ceco Tomas Machac supera 5-7 7-5 7-6 il britannico Andy Murray.