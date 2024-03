Basket, l'Happy Casa Brindisi vince 84-76 a Scafati

Nel quarto quarto la schiacciata poderosa di Bayehe consente il 69-67 ai pugliesi e con Washington l’ Happy Casa riesce a vincere la partita 84-76. Migliori marcatori: nei brindisini Bartley 22 punti e Laszewski 14, nei campani Gentile 14 punti e Rossato 13. Nella venticinquesima giornata i pugliesi, ultimi con 14 punti insieme al Pesaro giocheranno sabato 30 aprile alle 20 con il Sassari al “Pala Pentassuglia” e dovranno vincere per restare in corsa verso la salvezza. I sardi decimi con 22 punti con lo Scafati, dopo la sconfitta 87-76 a Trento, cercheranno il successo per avvicinarsi alla zona play off.

L’Happy Casa Brindisi vince 84-76 a Scafati nella ventiquattresima giornata di A/1 di basket. Nel primo quarto le triple di Bartley e Laszewski portano in vantaggio 6-0 i pugliesi e i tiri liberi di Laquintana permettono all’ Happy Casa di prevalere 24-21 sui campani. Nel secondo quarto la realizzazione di Smith concretizza il 28-25 per la squadra di Dragan Sakota e il punto di Gentile dà allo Scafati la possibilità di imporsi 49-43 sui brindisini. Nel terzo quarto la conclusione dalla lunga distanza di Laszewski regala il 51-51 ai biancazzurri e con Morris il Brindisi trionfa 64-63 sulla squadra avversaria.