Terminata la bonifica nelle scuole di Trani dopo l’allarme bomba: riaprono gli istituti scolastici

TRANI - Le attività di bonifica nelle scuole di ogni ordine e grado di Trani sono state completate dopo l'allarme bomba, rende noto il Comune attraverso i propri canali social. I controlli condotti dalle forze dell'ordine hanno dato esito negativo, permettendo al sindaco della città, Amedeo Bottaro, di revocare l'ordinanza di chiusura temporanea degli istituti scolastici.Il sindaco ha disposto la riapertura di tutte le scuole di ogni ordine e grado della città, ordinando la cessata efficacia dell'ordinanza di chiusura temporanea firmata in mattinata. Le lezioni riprenderanno quindi regolarmente.Tuttavia, rimane sospesa la circolazione ferroviaria tra Bari centrale e Barletta a causa dei controlli in corso della polizia in alcune stazioni. L'allarme è scattato a seguito della segnalazione della presenza di una piccola valigia, che ha portato alla sospensione delle lezioni nelle scuole cittadine.Parallelamente, controlli della polizia sono in corso anche nella stazione di Bari-Palese dopo il ritrovamento di un altro biglietto che annunciava la presenza di un ordigno non solo nella stazione ferroviaria ma anche in una scuola del quartiere a nord di Bari. Anche se sembra che l'allarme sia infondato, gli agenti stanno aspettando l'intervento degli artificieri e dei vigili del fuoco.A Barletta, invece, una valigia è stata trovata nell'androne di un palazzo vicino alla stazione ferroviaria, scatenando le attività di messa in sicurezza da parte di carabinieri e vigili del fuoco. La situazione è sotto controllo, ma la circolazione ferroviaria tra Bari centrale e Barletta rimane sospesa. Al momento, sono stati attivati bus sostitutivi per 12 Freccia rossa e 6 Intercity che hanno subito disagi.