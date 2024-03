Sopralluogo ad Ariano Irpino per la frana sulla linea ferroviaria Foggia-Napoli: Ferrante (MIT) sul campo

ROMA - Il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), Tullio Ferrante, effettuerà domani un sopralluogo in prossimità della 'Galleria Starza', ad Ariano Irpino, dove si è verificata una frana che ha causato l'interruzione della circolazione ferroviaria lungo la linea Foggia-Napoli lo scorso 12 marzo.Accompagnato dai vertici regionali di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), Ferrante visiterà il luogo per constatare lo stato di avanzamento degli interventi di consolidamento delle strutture già avviati da RFI. L'obiettivo principale del sopralluogo è ribadire l'attenzione del MIT e del Governo per il pieno recupero della funzionalità dell'intera linea nel minor tempo possibile.La linea ferroviaria Foggia-Napoli riveste un'importanza strategica nei collegamenti del Paese ed è fondamentale per gli spostamenti di migliaia di cittadini e pendolari. Pertanto, il MIT si impegna a garantire il ripristino delle normali attività ferroviarie nel minor tempo possibile, tenendo conto dell'importanza di questa tratta per la mobilità del territorio.L'Ufficio stampa del Sottosegretario al MIT, Tullio Ferrante, ha reso noto l'evento tramite un comunicato stampa, sottolineando l'impegno del Governo nel risolvere tempestivamente la situazione e ripristinare la piena funzionalità della linea ferroviaria colpita dalla frana ad Ariano Irpino.