Terremoto ai Campi Flegrei: scossa di magnitudo 3.4 fa tremare Napoli

NAPOLI - Una forte scossa di terremoto di magnitudo 3.4 ha colpito i Campi Flegrei questa mattina alle 10.01, avvertita distintamente in tutta la città di Napoli e in particolare nei quartieri occidentali.Il sisma, localizzato a soli 2.9 km di profondità, ha generato un forte scuotimento avvertito chiaramente dalla popolazione. A Pozzuoli, alcune persone sono scese in strada per la paura.Non si segnalano al momento danni a persone o cose, ma la Protezione Civile sta monitorando la situazione.L'evento sismico segue una serie di scosse di minore intensità che si sono verificate nella zona negli ultimi giorni, alimentando la preoccupazione dei cittadini.L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha diramato un comunicato rassicurante, sottolineando che l'attività sismica in corso è riconducibile al bradisismo flegreo, un fenomeno naturale che caratterizza l'area.Tuttavia, l'INGV invita la popolazione a mantenere la calma e a seguire le istruzioni delle autorità in caso di ulteriori scosse.