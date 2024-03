Omicidio in pieno centro Casarano: Solidarietà Anci Puglia a Sindaco e comunità

BARI - La Presidente di Anci Puglia, Fiorenza Pascazio, con il Vicepresidente Vicario Michele Sperti, a nome dei sindaci della regione, esprimono vicinanza e solidarietà al primo cittadino Ottavio De Nuzzo e alla comunità di Casarano per il grave atto di criminalità verificatosi ieri, in pieno centro cittadino, a pochi metri da un parco frequentato da famiglie. Lo rende noto Anci Puglia.È fondamentale - si legge nella nota -, da parte delle forze dell'ordine e delle istituzioni competenti, intensificare il livello di attenzione e controllo sul territorio, in modo da garantire, in stretta collaborazione con il sindaco, ma soprattutto, attraverso la pronta reazione della cittadinanza, condizioni di serenità, massima sicurezza e legalità.