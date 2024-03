Torre Quetta festeggia San Patrizio e anticipa l'apertura

Dalle 13:00 - Pranzo con Zeckyboys - Celtic Punk in concerto.

Menù speciale: Appetizer e spaghetti con le vongole.

Dalle 21:00 - Zeckyboys - Celtic Punk in concerto e Green Mask Contest - in omaggio 10 litri di birra.

Menù speciale: Guinness, birra verde di San Patrizio, Fish&Chips e friggitoria.

Lig' House - Ligabue Tribute Band.

Menù speciale: Antipasto, primo piatto, secondo piatto, amaro o caffè, dolce e una bevanda a testa 35€.



La terza tappa della moto-staffetta "CASCHI ROSSI - sotto lo stesso cielo"



Nella stessa giornata, Torre Quetta ospiterà la terza tappa della moto-staffetta "CASCHI ROSSI - sotto lo stesso cielo", un evento ideato dall'associazione "Angeli in Moto" per contrastare la violenza di genere sulle donne e divulgare una cultura di pace e non violenza.



Il 17 marzo, alle 13:00, le moto arriveranno a Torre Quetta dove avrà luogo il passaggio del testimone: il "CASCO ROSSO" proveniente da Pompei verrà dato in consegna alla sezione di Bari.



Il Joy's Pub tornerà ad arricchire Torre Quetta di specialità e di ottimo intrattenimento.

La Parrilla en la Playa si sdoppia con una sede al mare di Torre Quetta.

Il Fruit Beach Bar sarà pronto con le sue ottime prime colazioni, le sue specialità a base di frutta e la familiare accoglienza.

La Bombetteria di Piero Colella, punta di diamante di Torre Quetta e meta insostituibile per gli amanti della buona carne.

Enzo e Ciro, la storica pizzeria barese con le sue specialità e la qualità che la contraddistingue.

FrISH, una gustosissima friggitoria di pesce.

Focaccia e panzerotti.

Spaghetti all'assassina.

Cocktaileria.

Inviare una email a baritorrequetta@gmail.com.

Le selezioni verranno chiuse a breve.

Torre Quetta si prepara ad una stagione ricca di eventi e di novità, per il divertimento di tutti!

BARI - Torre Quetta, la spiaggia più grande di Bari, si prepara ad un'apertura anticipata in occasione della ricorrenza di San Patrizio.Domenica 17 marzo, due chioschi della struttura, il Joy's Pub e la Bombetteria, animeranno la giornata con menù speciali ed eventi musicali.