Serie C, Giuseppe Raffaele è il nuovo allenatore del Cerignola

FRANCESCO LOIACONO - Giuseppe Raffaele 48 anni è il nuovo allenatore del Cerignola nel girone C di Serie C. Ha firmato fino al 30 giugno 2025 ed è subentrato a Ivan Tisci, esonerato dopo la sconfitta 1-3 contro il Monopoli al “Monterisi” nella trentunesima giornata. Gli ofantini nelle ultime 8 gare hanno ottenuto solo 5 punti, con 5 pareggi e 3 sconfitte, un rendimento al di sotto delle aspettative della società pugliese che ha deciso per il cambio di panchina. Esonerati anche Vincenzo Lambertini e Daniele De Vezze, collaboratori di Tisci.

Raffaele nella scorsa stagione ha allenato il Potenza nel girone C di Serie C e debutterà sulla panchina del Cerignola venerdì 15 marzo alle 20,45 contro il Catania al “Massimino-Cibali” nella trentaduesima giornata. Gli ofantini sono all’ undicesimo posto in classifica con 40 punti insieme al Messina.