Luca Gotti nuovo allenatore del Lecce

FRANCESCO LOIACONO - Luca Gotti 56 anni è il nuovo allenatore del Lecce in Serie A. Ha firmato fino al 30 giugno 2024 con possibilità di rinnovo in caso di salvezza. Gotti ha rescisso il contratto che lo vincolava allo Spezia fino al 30 giugno 2025 ed è subentrato a Roberto D’ Aversa esonerato per la testata a Henry del Verona dopo la partita persa 0-1 dai salentini al “Via del Mare” domenica 10 marzo nella ventottesima giornata.

Gotti era disoccupato dopo essere stato esonerato dallo Spezia il 15 febbraio 2023 in Serie A. Nella sua carriera ha allenato gli Allievi del Milan, il Montebelluna, il Pievigina, il Bassano Virtus, l’ Italia Under 17, il Treviso, la Triestina, la Reggina Primavera, l’ Udinese e lo Spezia e debutterà sulla panchina del Lecce sabato 16 marzo alle 18 contro la Salernitana all’ “Arechi” nella ventinovesima giornata. I salentini sono al quartultimo posto in classifica con 25 punti insieme all’ Empoli.