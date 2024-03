Tradizioni in Locanda: un tuffo nella storia e nei sapori di Trani

TRANI - Giovedì 21 marzo, alle ore 20:30, La Locanda del Giullare a Trani ospiterà il primo di tre appuntamenti con "Tradizioni in Locanda", un progetto che celebra la cultura e la gastronomia locale.L'iniziativa, realizzata in collaborazione con l'Associazione Promozione Sociale e Solidarietà, si svolgerà in Piazza Mazzini, conosciuta anche come "mezz' a raffanedd", il cuore del centro storico di Trani.Il primo appuntamento sarà dedicato alla "pasta in casa", in particolare agli strascinati, un formato di pasta tipico della Puglia. Nonna Donata e Nonna Laura mostreranno al pubblico come si prepara la pasta fresca secondo la tradizione, mentre Nonno Peppino allieterà la serata con racconti di un tempo.L'Associazione BoaOnda di Trani proporrà intermezzi di danze popolari.Durante la serata sarà possibile degustare un piatto di orecchiette al ragù con del buon vino locale in caraffa al costo di un piccolo ticket. Non è necessaria la prenotazione.Tradizioni in Locanda proseguirà con altri due appuntamenti il 4 e il 18 aprile, dedicati rispettivamente a cavatelli e capunti.Per informazioni e aggiornamenti, è possibile consultare le pagine social Facebook e Instagram dell'Associazione Promozione Sociale e Solidarietà.L'iniziativa "Tradizioni in Locanda" rappresenta un'occasione per riscoprire le antiche tradizioni culinarie di Trani e per vivere un momento di convivialità in un contesto suggestivo.L'invito è rivolto a tutti coloro che desiderano immergersi nella storia e nei sapori autentici della Puglia.