Tragedia a Nardò: muore ex maresciallo dell'Esercito in un incidente

NARDO' - Un tragico incidente stradale si è verificato questa mattina alla periferia di Nardò, in provincia di Lecce. Un uomo di 69 anni, Sergio Rutigliano, maresciallo dell'Esercito in pensione da qualche anno, ha perso la vita dopo essersi schiantato con la sua Citroen C1 contro un muretto.L'incidente è avvenuto intorno alle 10:30 in via Penta. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo stava percorrendo la strada quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua auto ed è andato a sbattere contro un muretto a secco.Alcuni automobilisti di passaggio hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno purtroppo constatato il decesso dell'uomo. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del caso.Al vaglio degli inquirenti l'ipotesi che l'incidente sia stato causato da un malore. L'uomo, infatti, soffriva di alcune patologie cardiache.La notizia della morte di Sergio Rutigliano ha destato grande cordoglio nella comunità di Nardò. L'uomo era molto conosciuto e stimato da tutti.Sergio Rutigliano lascia la moglie e due figli.I funerali di Sergio Rutigliano si terranno domani, 12 marzo, alle 15:00 nella Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo a Nardò.