Tragedia a Taranto: muore Sharon Bonillo, coinvolta in un incidente stradale

TARANTO - La città di Taranto è stata scossa da una tragedia: Sharon Bonillo, una giovane di soli 19 anni coinvolta insieme a tre amiche in un grave incidente stradale avvenuto nella notte tra il 7 e l'8 marzo, non ce l'ha fatta.Dopo l'incidente, avvenuto in via Mediterraneo, Sharon Bonillo è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove è stata ricoverata in coma. Purtroppo, nonostante i tentativi del personale medico, la sua situazione è rimasta critica fino alla sua scomparsa.Le quattro ragazze si trovavano a bordo di una Fiat 500 che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con un'Opel Corsa prima di ribaltarsi e finire la sua corsa contro un palo di cemento ai bordi della strada.La notizia della morte di Sharon Bonillo ha lasciato senza parole familiari, amici e conoscenti, gettando un'ombra di dolore e tristezza sulla comunità locale. In questo momento di profondo cordoglio, si stringono attorno alla famiglia della giovane vittima e si spera che possano trovare conforto nel ricordo dei bei momenti vissuti insieme a Sharon.