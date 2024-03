Tragedia sulla provinciale 99: un morto e due feriti

CANDELA – Un uomo di 85 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 99, alle porte di Candela, nel Foggiano. L'anziano viaggiava a bordo di una Mercedes Classe C condotta dal nipote di 21 anni. A bordo anche un'anziana di 87 anni.Secondo le prime ricostruzioni, l'auto, a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia, è finita fuori strada schiantandosi contro un albero. L'85enne è morto sul colpo. Il nipote, che era alla guida, e l'altra passeggera sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in gravi condizioni con l'elisoccorso al Policlinico Riuniti di Foggia.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere e i carabinieri per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell'incidente.La notizia del tragico incidente ha destato grande cordoglio nella comunità di Candela. Il sindaco della città, Nicola Gatta, ha espresso il suo profondo dolore e la sua vicinanza alla famiglia della vittima e ai feriti.Le notizie sulle condizioni dei due feriti non sono ancora note. Seguiranno aggiornamenti.