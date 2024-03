Tragedia sull'A14: muore Nino Giordano, noto tabaccaio di Gioia del Colle

FAENZA - Un tragico incidente stradale si è verificato questa mattina sull'A14, all'altezza di Faenza, in direzione Bologna. A perdere la vita è stato Vito Nicola Giordano, conosciuto come Nino, un 61enne molto noto a Gioia del Colle, dove gestiva una tabaccheria in via Ricciotto Canudo. Giordano era stato anche presidente della società sportiva di pallavolo Volley Gioia.L'uomo era alla guida di una Peugeot che, per cause ancora da accertare, ha sbandato e si è ribaltata dopo aver urtato un terrapieno. L'allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti in transito. Sul posto sono intervenuti il 118, i Vigili del Fuoco, l'elisoccorso e la Polizia Stradale di Forlì, ma per Giordano non c'è stato nulla da fare.Giordano stava raggiungendo il figlio a Bologna. La notizia della sua scomparsa ha sconvolto la comunità di Gioia del Colle, dove era molto conosciuto e stimato.Sono ancora in corso le indagini della Polizia Stradale per accertare le cause dell'incidente. Non si esclude che l'uomo possa aver avuto un malore mentre era alla guida.La comunità di Gioia del Colle è sotto choc per la tragica scomparsa di Nino Giordano. In tanti hanno voluto lasciare un messaggio di cordoglio sulla sua pagina Facebook, ricordandolo come una persona affabile e sempre disponibile.Il sindaco di Gioia del Colle, Sergio Povia, ha espresso il cordoglio dell'amministrazione comunale e di tutta la città: "La scomparsa di Nino Giordano lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità. Era una persona perbene, sempre pronta ad aiutare il prossimo. Ci stringiamo attorno al dolore della famiglia in questo momento difficile".