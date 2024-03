'La gente mi ama e i miei concerti sono sempre sold out'. Intervista a Povia

"Mi sento uno che ha un pensiero sano di mente e oggettivo per questo potrei essere rappresentativo per la maggioranza come lo sono stato in passato quando me lo hanno permesso. Per questo vengo tenuto ai margini con la scusa che non faccio più canzoni belle, come se molte canzoni di quelle che sono in giro ora, fossero capolavori che restano nella storia della musica"."Dicevano “il vaccino è l’unica via” e io chiedevo: “Come mai siamo centinaia di milioni a essere guariti dal covid senza quello?”. Ancora oggi non rispondono. Spesso mettono da parte il racconto della scienza esaltando la scienza del racconto"."Che buffe le tifoserie politiche. Alcuni dicono: “Vai a vivere in Russia!” e altri rispondono: “Vai in Ucraina a combattere!”. La verità è che a entrambi non frega nulla dell’una e dell’altra. Quando scoppiano conflitti mi interessa capire le cause. La guerra è sbagliata e se non si vuole negoziare significa che non si vuole la pace"."Io non sto con la Russia, anzi, mi vengono i brividi al pensiero di uscire dal blocco Nato per entrare nel blocco russo. La musica è il mio lavoro, vado ovunque mi facciano lavorare. Le ricordo che i mondiali sono stati giocati dove donne e gay hanno miseri diritti e dove sono morti migliaia di lavoratori sottopagati per costruire le strutture per farvi divertire ma lì it’s ok no?".