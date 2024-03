L'Inter sfata il tabù Bologna e vola a +18 sulla Juve

Inter fb

L'Inter sfata il tabù Bologna, che lascia nefasti ricordi nei tifosi nerazzurri. Con i felsinei in zona Champions l'anticipo delle 18 ha il sapore del big match. La squadra di Thiago Motta, infatti, mette spesso in difficoltà i nerazzurri. Il colpo di testa di Bissek verso la fine del primo tempo decide la partita. L'Inter è messa alle strette dalla manovra avvolgente dei padroni di casa con Zirkzee che è murato da Sommer e le geometrie di Ferguson e Freuler che favoriscono il gioco sulle fasce.Si rivede Calahnoglu a centrocampo, mentre con Thuram c'è Sanchez. Prima della rete del vantaggio interista Barella spreca un'occasione a tu per tu con Skorupski. Il Bologna resta offensivo anche con le incursioni di Saelemaekers. I rossoblu hanno i grandi meriti di bloccare gli schemi del centrocampo interista. Gli uomini di Inzaghi si difendono soprattutto nel secondo tempo con il Bologna che resta nella metà campo avversaria senza però creare grandi pericoli all''Inter. I nerazzurri proseguono la loro marcia verso il titolo con la decima vittoria consecutiva.