Trinitapoli: la Lega sostiene la candidatura di Francesco Di Feo a sindaco

MICHELE MININNI - La sezione locale della Lega, guidata da Antonia Iodice, ha annunciato il suo sostegno alla candidatura di Francesco Di Feo per il ruolo di Sindaco di Trinitapoli nelle imminenti elezioni amministrative di giugno. Di Feo si presenta come candidato della lista civica Resilienza Trinitapolese, e il partito di Salvini ha deciso di appoggiarlo attivamente, candidando la stessa segretaria Antonia Iodice.

L'annuncio è stato dato dopo un incontro tra Di Feo, Iodice e il segretario provinciale della Lega nella Bat, Ruggiero Grimaldi. La decisione è frutto di mesi di confronti e valutazioni tra i dirigenti e i tesserati della sezione cittadina.Antonia Iodice ha espresso convinzione nella scelta di sostenere Di Feo, già Sindaco per nove anni, reputandolo l'uomo adatto per guidare la città verso un vero progresso.

Secondo la segretaria, Trinitapoli ha enormi potenzialità, con professionisti competenti, aziende all'avanguardia e un settore agricolo di rilievo regionale.Anche il segretario provinciale leghista, Ruggiero Grimaldi, si è detto fiducioso riguardo alla candidatura di Antonia Iodice, prevedendo un risultato significativo per il partito e per la coalizione guidata da Di Feo.Questa alleanza tra la Lega e la lista Resilienza Trinitapolese promette di dare vita a una campagna elettorale dinamica e competitiva, con l'obiettivo di portare avanti un programma di sviluppo e miglioramento per Trinitapoli e la sua comunità.