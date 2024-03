Un grande incendio ha colpito un edificio in costruzioni a Recife in Brasile: il video

I testimoni descrivono che parte della struttura è già compromessa, con conseguente caduta di detriti dalla sommità dell'edificio verso la strada e le proprietà vicine. Sul posto sono già presenti le squadre dei vigili del fuoco, al lavoro per circoscrivere l'incendio. La situazione dell'incendio in un edificio è piuttosto grave. In questo video potete vedere il crollo di parti delle opere. Ancora nessuna informazione sulle vittime.





RECIFE - Le fiamme hanno consumato la parte superiore dell'edificio Botanik, appartenente all'impresa di costruzioni Carrilho, in un grande incendio avvenuto giovedì notte 28 marzo in Rua Real da Torre, situato nel quartiere Torre, Zona ovest di Recife, in Brasile. Le immagini condivise sui social, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, evidenziano l'intensità della tragedia, soprattutto ai piani alti dell'edificio.