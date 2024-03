Via Crucis al Colosseo senza Papa Francesco

"Per conservare la salute in vista della Veglia di domani e della Santa Messa della domenica di Pasqua". Era quanto annunciato dalla sala stampa vaticana nella serata di ieri, con il comunicato che giustificava l'assenza di Papa Francesco alla Via Crucis al Colosseo.Pur seguendo l'evento in diretta televisiva da Casa Santa Marta, la sua mancata partecipazione al tradizionale appuntamento del Venerdì Santo per i motivi precedentemente menzionati, ha destato non solo il dispiacere dei 25.000 fedeli che attendevano il suo arrivo, ma anche sollevato le perplessità della stampa sulle reali condizioni di salute del Pontefice che, per questa Via Crucis, aveva scritto di propria mano le relative meditazioni.L'assenza di Francesco (sostituito dal Vicario di Roma, Cardinal Angelo De Donatis) ha reso amaro anche il sessantesimo anniversario del ritorno della Via Crucis al Colosseo quale appuntamento fisso della Settimana Santa e che fu fortemente voluto da Papa Paolo VI con il rito celebrato venerdì 27 marzo 1964.