Usb e Fials in sit-in per i diritti dei lavoratori Sanitaservice

Erogazione della Premialità Covid-19 prevista dalla Regione Puglia

Aumento orario per gli operatori Cup ed ex cooperative Eureka e Girasole

Assunzione dei 17 idonei della graduatoria ausiliari e pulitori, ancora in attesa, e scorrimento della stessa

Uscita del 3° Bando del S.E.T.118

Ritiro e chiusura dei contenziosi per mansioni superiori, come già avvenuto in altri casi, riconoscendo l'esperienza, le abilità e le funzioni acquisite per le figure di gestione, coordinamento, amministrativi, pulitori/ausiliari, 118 e CUP. Questo comporterebbe la chiusura dei contenziosi, che non fanno altro che sperperare denaro per le spese legali, quando il vero risparmio sarebbe il riconoscimento di un sacrosanto diritto per il lavoro svolto.

Aumento del numero dei Capi Squadra e scorrimento della graduatoria

Tempo di vestizione

Buoni Pasto

Usb e Fials sottolineano l'importanza di dare risposte concrete alle richieste dei lavoratori, che da tempo attendono il riconoscimento dei loro diritti. Il sit-in di domani è un'occasione per richiamare l'attenzione della Regione Puglia sulla situazione della Sanitaservice e per chiedere un impegno concreto per il miglioramento delle condizioni lavorative.La mobilitazione dei lavoratori è un segnale importante che non può essere ignorato. La Regione Puglia ha il dovere di ascoltare le loro richieste e di trovare soluzioni adeguate per tutelare i diritti di chi ogni giorno opera con dedizione e professionalità nel servizio sanitario pubblico.