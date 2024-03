'Verde (o)scuro': a San Cesario dibattito sul clima e i suoi interessi

SAN CESARIO - Clima, inquinamento, cibo, energia sono argomenti di attualità pieni di interrogativi, che gettano ansia anche tra i cittadini più distratti.Per capirne di più, l'associazione “Ausapieti aps”, assieme a "Spazi Popolari aps", propone una riflessione pubblica dal titolo "Verde (o)scuro - interesse per il clima o interessi sul clima?”.Di questo tema, importante per tutti i cittadini di ogni età e ceto, si parlerà con Luca Marini, Professore di Diritto Internazionale all'Università La Sapienza di Roma, tra i più noti studiosi di bioetica e biodiritto internazionale e curatore del libro "Ecotruffa - le mani sul clima".Il libro, pubblicato dalla casa editrice La Vela, raccoglie le considerazioni e le ricerche di scienziati come il prof. Franco Battaglia (docente di Chimica presso la Facoltà di Ingegneria di Reggio Emilia), il prof. Alessandro Fraleoni Morgera (docente di Scienze e Tecnologia dei minerali presso l'Università di Chieti-Pesara), il prof. Marco Mamone Capia (docente di Metodi Geometrici in teoria della relatività - Università di Perugia), il prof. Nicola Scafetta (docente di Fisica dell'Atmosfera - Università Federico II di Napoli) e di tecnici come il prof Luigi De Mare (docente di Estimo e Valutazione Economica dei Progetti, Università degli Studi di Salerno), il prof. Mario Giaccio (docente di Tecnologia ed Economia delle fonti di energia e Preside della Facoltà di Economia della Università di Pescara), il prof. Fabio Vighi (docente di Teoria Critica presso l'Università di Cardiff), la dott.ssa Chiara Madaro, ricercatrice indipendente e il dottor Alfio Barbato dottore commercialista in Salerno e ricercatore indipendente.Il libro offre un’interessante panoramica sulle dinamiche che sottintendono gli attuali interessi delle grandi organizzazioni finanziarie ed economiche sul clima e ci aiuta a capire, in modo chiaro, molti "pezzi del discorso" che spesso vengono tralasciati dal superficiale dibattito sui mass media. L'incontro, condotto da Ilaria Mancino, dell’associazione “Ausapieti”, è finalizzato a offrire ai cittadini i pezzi mancanti di un puzzle apparentemente complesso che ci rivela perché i padroni del mondo sono diventati, improvvisamente, ecologisti.Appuntamento 15 Marzo ore 18:30 presso la sede della Società di Mutuo Soccorso fra Lavoratori via Dante, 23 - San Cesario di Lecce - Info 347 135 2524 - 349 2116942.