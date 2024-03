Bari, la sede Rai compie 65 anni

Quattro anni dopo la sua nascita, avvenuta il 3 gennaio 1954 con l'inizio ufficiale delle trasmissioni, la Rai Radiotelevisione italiana fu trasferita dalla provvisoria e già Sede di Radio Bari Eiar di via Putignani a quella nuova, ubicata presso il grattacielo costruito in via Dalmazia 104. Progettato dall'Architetto Elena Guaccero (1924-2006) è detto delle "100 finestre" per le sue grandi vetrate. Da 65 anni dalla nuova e attuale sede di Bari, oltre ai telegiornali e ai giornali radio a diffusione locale, vengono trasmessi anche i programmi televisivi e radiofonici di approfondimento sulla vita della Regione Puglia.

- Nella mattinata di mercoledì 11 marzo 1959 fu inaugurata la nuova Sede Rai di Bari con una solenne cerimonia alla quale intervennero l'allora Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni on. Spataro, le autorità civili, militari, religiose della città e della Regione e i vertici della Rai dell'epoca, rappresentanti dal Presidente Carelli, dal Direttore Generale Aruta, dal Consigliere Delegato Rondinò e dal Direttore della neonata Sede De Strobel.