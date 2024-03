Xylella in Puglia: Presidente Capone chiede misure straordinarie

BARI - La presidente del Consiglio regionale della Puglia, Loredana Capone, ha lanciato un appello per l'adozione di misure straordinarie da parte del governo per contrastare la diffusione della Xylella nella regione. Capone ha evidenziato l'urgenza di interventi più incisivi per proteggere il patrimonio agricolo pugliese, gravemente colpito negli ultimi anni dalla presenza del batterio."La situazione legata alla Xylella continua a rappresentare una grave emergenza per l'agricoltura pugliese", ha dichiarato Capone. "Il virus ha mostrato una crescente aggressività, con la comparsa di nuovi ceppi che hanno colpito diverse colture, tra cui mandorli, vigneti e alberi di fico. È essenziale adottare misure straordinarie e tempestive per contenere la diffusione della malattia e limitare i danni al nostro territorio".La presidente ha sottolineato che le risorse attualmente disponibili per fronteggiare l'emergenza sono insufficienti. Ha pertanto sollecitato il governo ad allocare nuovi fondi per rafforzare le azioni di contrasto alla Xylella e accelerare i processi di reimpianto nelle zone colpite."È fondamentale agire con determinazione per proteggere il nostro patrimonio agricolo e ambientale", ha affermato Capone. "Dobbiamo garantire il sostegno necessario agli agricoltori e promuovere interventi mirati per la rigenerazione delle aree colpite. La salvaguardia del territorio pugliese è una priorità assoluta, e ci impegniamo a lavorare con tutte le nostre forze per affrontare questa sfida".