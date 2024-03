Trenitalia Puglia: piano collegamenti per le festività pasquali

BARI - In previsione delle festività pasquali, Trenitalia ha messo in atto un piano speciale di collegamenti per garantire un'adeguata offerta di treni Alta Velocità e Intercity da e per la Puglia.Per agevolare gli spostamenti nei giorni antecedenti e successivi alle festività, verranno attivati bus sostitutivi da Lecce, Bari e Foggia in direzione di Benevento e Roma (e viceversa), a seguito dell'interruzione dovuta a una frana sulla linea Foggia-Benevento. Alcuni treni Intercity verranno deviati su percorsi alternativi per garantire la continuità del servizio.Oltre 100 addetti all'assistenza saranno presenti nelle principali stazioni, tra cui Roma Termini, Bari Centrale, Lecce, Foggia, Benevento e Caserta, per fornire informazioni dettagliate sulla disponibilità dei bus sostitutivi e sui percorsi alternativi.I clienti registrati al servizio di smart caring riceveranno in anticipo tutti i dettagli relativi al proprio viaggio tramite SMS o e-mail. Ulteriori informazioni sono disponibili sull'app di Trenitalia, nella sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com, sui canali social e sul web del Gruppo FS Italiane, nonché attraverso il numero verde gratuito 800 89 20 21. Inoltre, informazioni saranno fornite presso le biglietterie, gli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, i self-service e le agenzie di viaggio convenzionate.Con questo piano di collegamenti, Trenitalia si impegna a garantire un servizio efficiente e affidabile per consentire a tutti di trascorrere le festività pasquali in tranquillità e sicurezza.