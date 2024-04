A Bari torna il Gran Premio

BARI - Torna il Gran Premio di Bari, l’evento biennale di rievocazione della storica corsa automobilistica che si è disputata proprio nel capoluogo pugliese tra il 1947 e il 1956. Organizzata da Old Cars Club, l’ottava edizione del Gran Premio di Bari arriverà in città dal 25 al 28 aprile e sarà accompagnata da un ricco calendario di eventi collaterali che prenderanno il via sabato 6 aprile tra esposizioni, incontri, shooting ed eventi dedicati ai più piccoli.

Il programma dettagliato degli eventi sarà presentato in conferenza stampa domani, venerdì 5 aprile, alle ore 11.30, nella sala giunta di Palazzo di Città, dagli assessori allo Sport, Pietro Petruzzelli, e allo Sviluppo economico, Carla Palone, dal consigliere regionale Francesco Paolicelli e dal presidente di Old Cars Club Antonio Durso.

