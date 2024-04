Dante in Puglia: un viaggio emozionante nelle scuole della Regione

BARI - Dal 8 aprile al 7 maggio 2024, il Consiglio regionale della Puglia porterà un'esperienza culturale unica nelle scuole superiori di tutta la regione con il tour "Dante in Puglia". Questa iniziativa offre agli studenti di 24 scuole la possibilità di partecipare gratuitamente alla proiezione-spettacolo di "Dante In Puglia", una serie audiovisiva di tre puntate curata dal divulgatore scientifico Alexis Arts.La serie verrà proiettata negli auditorium e nelle aule magne delle scuole delle sei province pugliesi, con un totale di 44 turni, raggiungendo un pubblico stimato di oltre 20.000 studenti. "Dante in Puglia" propone un format coinvolgente che racconta in chiave emotiva i temi principali della Divina Commedia di Dante Alighieri, uno dei capolavori più importanti della letteratura mondiale, reinterpretato in modo creativo.La trilogia comprende un trailer di un minuto e mezzo, un prologo di circa 4 minuti che introduce al progetto nel rispetto della tradizione dantesca, e tre episodi di circa un'ora ciascuno, dedicati rispettivamente all'Inferno, al Purgatorio e al Paradiso.Il progetto prende ispirazione dalle edizioni a stampa della Commedia conservate nella biblioteca personale di Nicola Zingarelli, studioso dell'opera dantesca e padre del vocabolario della lingua italiana, oggi parte del sistema dei Poli Biblio-Museali della Regione Puglia.Attraverso metafore sorprendenti e tecniche artistiche visive, la trilogia offre una nuova interpretazione dell'opera dantesca, coinvolgendo numerosi ospiti del mondo dello spettacolo e della scienza, tra cui Renzo Arbore, Caparezza, Giancarlo Giannini e molti altri."Dante in Puglia" rappresenta un'opportunità straordinaria per gli studenti pugliesi di immergersi nel capolavoro di Dante Alighieri e di esplorarne i significati in modo innovativo e coinvolgente, contribuendo così a promuovere la cultura e la letteratura italiana nelle nuove generazioni.