A Belloluogo torna Lu Riu, la Pasquetta dei leccesi

LECCE - Lu Riu è la Pasquetta dei leccesi che, per un'antica consuetudine legata ai riti bizantini, prolunga in città la giornata di scampagnata con pranzo al sacco anche al martedì dopo Pasqua.Per rispettare questa tradizione, molto sentita dai leccesi, l'Amministrazione comunale – in collaborazione con Ep Music – ha organizzato una no-stop di 10 ore, dalle 9 alle 19, con ingresso libero, al Parco di Belloluogo, dove sarà allestita un'area pic-nic.Una giornata intensa da vivere tutti insieme nel segno della spensieratezza. Si parte alle 9, con la musica e l’animazione di Giampaolo Morelli e The Lesionati, e poi sul palco le band delle scuole superiori di Lecce riunite nel progetto Lecce School Sound, dj set e la street band che suonerà muovendosi nel parco tutto il giorno. Per i bambini la magia con il doppio spettacolo del Mago Yuri (ore 11 ore 14), poi giocoleria, trampolieri, mangiatori di fuoco e acrobati aerei a cura della Tribù dei Sempre Allegri, esibizioni di artisti di strada del Salento con l'associazione Gessetti & Straccetti, laboratori e performance circensi, a cura della scuola di circo CirKnos e per i più piccoli le mascotte dei principali personaggi dei cartoni animati.Nel pomeriggio, sul palco Enzo Petrachi e la sua Folkband.Dopo il gradimento dello scorso anno, si rinnova, grazie alla collaborazione con la cooperativa Artwork, la possibilità – per la sola giornata de Lu Riu – di fare visite guidate alla Torre di Belloluogo, esempio di architettura militare tardo-angioina, che, secondo fonti accertate, fu dimora negli ultimi anni della sua vita di Maria D'Enghien, contessa di Lecce e regina di Napoli.Infine, il settore Ambiente ha previsto un gazebo all'interno del Parco, dalle 9.30 alle 12.30, per la distribuzione dei kit gratuiti antilarvali per uso domestico.«Già dal 2018, abbiamo fortemente voluto rilanciare Lu Riu – dichiara l'assessore allo Spettacolo Paolo Foresio – organizzando una bellissima giornata all'aperto con musica e tanto divertimento per grandi e bambini. Una festa di comunità dal mattino fino al tramonto per stare insieme in allegria. Ringrazio Ep Music per la collaborazione nell’organizzazione e tutte le associazioni che ci affiancano in questa tradizionale giornata all’insegna della spensieratezza».