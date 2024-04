Un grande Concerto di pace chiude il Mysterium Festival

ph: Aurelio Castellaneta





TARANTO - «Decimo concerto di Pasqua, per una comunità che ha fatto suo il Mysterium Festival, seguendo con grande partecipazione la declinazione di generi, stili, discipline del Sacro. Tutto questo ha fatto sì che Taranto diventasse la città nella quale si svolge una rassegna unica in Italia», ha dichiarato il Maestro Piero Romano, direttore artistico del Mysterium Festival, giunto alla decima edizione.«Il Concerto di Pasqua – ha proseguito Romano – è come sempre l'elemento di punta una massiccia produzione sinfonico-corale, che si colloca nel cuore dei tarantini che hanno vissuto splendidamente i Riti della Settimana Santa; Riti che da secoli caratterizzano la nostra città e la rafforzano in quel sentiment che ha fatto in modo che Taranto fosse conosciuta in tutto il mondo. Un grazie e un augurio sincero, a quanti ci hanno seguito e fatto sentire, forte, un'atmosfera di pace che attraverso la musica ha vibrato in tutta la città».Con il "Concerto di Pasqua", già "sold out", in programma domenica 31 marzo alle 19.30 nella Cattedrale di San Cataldo si è conclusa la decima edizione del Mysterium Festival. La rassegna di Fede, Arte, Storia, Tradizione e Cultura che ha dedicato il suo atto conclusivo al grande compositore Giacomo Puccini del quale si celebrano i cento anni dalla sua morte, con la "Messa di Gloria" e il "Mottetto per San Paolino". La "Messa di Gloria" è una messa per orchestra e coro, con tenore e baritono solisti, scritta fra il 1878 e il 1880. Puccini compose la Messa come esercizio per il diploma all'Istituto musicale "Luigi Boccherini" di Lucca, dove la eseguì per la prima volta il 12 luglio 1880. Il "Credo", già scritto ed eseguito nel 1878, fu inizialmente concepito da Puccini come un lavoro autonomo, composizione molto apprezzata per la bellezza della melodia, per la struttura, notevole, e per la sua originalità.Protagonisti del "Concerto di Pasqua", l'Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Gianluca Marcianò, il L.A. Chorus diretto da Carmen Fornaro, con Mariantonietta Saccomanni (Maestro collaboratore), i cantanti Vincenzo Costanzo (tenore) e Francesco Samuele Venuti (baritono).Al concerto sono intervenute numerose autorità civili e militari. «E' il mio primo Mysterium Festival – ha dichiarato il nuovo arcivescovo di Taranto, Mons. Ciro Miniero – ho provato una certa emozione nell'aver assistito a una rassegna di fede e tradizione a partire dal primo concerto nella Concattedrale Gran Madre di Dio dell'8 marzo scorso. Vivere il "Mysterium" insieme con i fedeli per tutto il periodo pasquale è stata una grande esperienza; la fede stessa genera una cultura di bene e ci aiuta a percepire in ogni angolo dei nostri cuori tutto il bene che essa produce: non può che essere così anche per la musica, ma anche per ogni forma di arte che esprime il pensiero, genera moti del cuore».A fine concerto, l'assegnazione del Premio Mysterium Festival, un manufatto dell'artista Giulio De Mitri, all'imprenditrice Rossella Ninfole, presidente della Ninfole Caffè, «Per l'impegno quotidiano volto ad ispirare positivi cambiamenti culturali e sociali, per la straordinaria dedizione al mondo dei più giovani e per le azioni messe in atto nell'intento di rendere la nostra collettività sempre più sostenibile, inclusiva, ricca di pura bellezza».Visibilmente emozionata, Rossella Ninfole ha condiviso il premio con la famiglia, che per l'intera città rappresenta un'impresa di riferimento e di successo, conosciuta ovunque, e tutti i suoi collaboratori che hanno contribuito ad affermare il brand tarantino in tutta Italia.Tutti gli eventi programmati dall'8 al 31 marzo, sono stati selezionati e condivisi dal Comitato scientifico del Mysterium Festival presieduto dal dott. Donato Fusillo e del quale fanno parte la prof. Adriana Chirico, il prof. Paolo Pardolesi, la dott.ssa Stella Falzone (MArTA), Mons. Emanuele Ferro, il Maestro Piero Romano, il Maestro Pierfranco Semeraro.Il Mysterium Festival con la direzione del Maestro Piero Romano, è stato promosso da Le Corti di Taras e realizzato in collaborazione con l'Arcidiocesi di Taranto, il Comune di Taranto, l'Orchestra della Magna Grecia, il L. A. Chorus e l'ARCoPU, con il patrocinio del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, e con il sostegno di BCC San Marzano di San Giuseppe, Teleperformance, Varvaglione Vini, Caffè Ninfole, Programma Sviluppo, Baux Cucine e Chemipul.