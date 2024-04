Arrestati cinque giovani per tentato omicidio a Bari

BARI - Cinque individui, di età compresa tra i 16 e i 23 anni e tutti residenti a Bari, sono stati arrestati dai carabinieri per il loro presunto coinvolgimento in un agguato avvenuto all'alba di ieri ai danni di un giovane ventenne. Tre di loro sono maggiorenni, mentre gli altri due sono minorenni. Sono accusati di tentato omicidio in concorso e di detenzione e porto abusivo di un'arma clandestina.L'agguato si è verificato in via Guglielmo Appulo, nel quartiere Japigia, dove la vittima, un ventenne con precedenti penali, si trovava a bordo di un'auto. Il veicolo è stato colpito da diversi colpi di arma da fuoco, che hanno danneggiato il parabrezza e colpito la zona del faro. Il giovane è rimasto ferito al collo, ma le sue lesioni non sono state gravi e dopo essere stato medicato al pronto soccorso del policlinico di Bari, è stato dimesso poche ore dopo.I carabinieri intervenuti sul posto hanno individuato un'altra auto con a bordo gli indagati, che hanno tentato la fuga. Quattro di loro sono stati immediatamente fermati, mentre il quinto è stato catturato mentre cercava di scavalcare la recinzione di una proprietà privata. Durante la perquisizione, è stata ritrovata e sequestrata una pistola calibro 9 Bruni modello 84, priva di matricola e con il caricatore inserito, presunta arma utilizzata nell'agguato. Sarà sottoposta ad analisi per ulteriori accertamenti.I minori sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza del carcere minorile di Bari, mentre gli adulti sono stati condotti nell'istituto di pena della stessa città. Gli inquirenti continuano le indagini per fare luce su questa grave vicenda.