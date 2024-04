Il compositore barese Pierfrancesco Agostini e Alex Terlizzi presentano l'album "Numbers"

Agostini’s Project è un progetto musicale formato da Pierfrancesco Agostini e Alex Terlizzi. Disponibile dal 19 aprile nelle principali piattaforme musicali il nuovo album dal titolo “Numbers”, un disco di nove tracce (8 in lingua inglese) che presenta brani pop, funky e ballads piano e voce.

Pierfrancesco: Il primo singolo scelto è “Stay with me”, pezzo che ci dice dove è l’amore oggi. L’amore di oggi si beve, è diventato liquido come lo è oggi la vita, la sessualità, nessuna certezza, si è schiavi di un appagamento temporaneo, senza futuro come lo è l’uomo oggi. Fa parte dell’album “Numbers”, dove il pezzo “Number” parla dell’uomo che diventa un numero in un mondo spersonalizzato sempre più intriso di collusioni mafiose, giochi di potere e tecnologia, l’uomo diventa pecora, beve per non accorgersi e come nel film di Carpenter “Essi vivono”, viene reso schiavo.

L’album stato registrato e mixato da Alex Terlizzi presso il "Fantasy Home Studio" di Barletta (BT), gli arrangiamenti sono a cura dello stesso Terlizzi e Pierfrancesco Agostini, mastering e sound engineer Matteo Tateo (Etichetta: Il suono del successo music production – Distribuzione: Artist First). CD cover by Gianfranco Florio; disegno di Attilio Spagnolo; grafica e layout di Marina Priori.

Pierfrancesco Agostini: Medico patologo in servizio nell'ospedale San Paolo di Bari. Autore e compositore fin dal 1986 (13 anni) ad oggi ha scritto oltre 1700 canzoni, crea il progetto AGOSTINI’S PROJECT che si avvale della forza di diversi musicisti professionisti che credono nella sua scrittura musicale e di testi, raggiungendo risultati degni di nota tra cui il 4° posto al Premio Mia Martini, il Premio della Critica all’Umbria Pop, una canzone ad Amici di Maria De Filippi nel concorso Vecchie glorie di Amici, 11°posto al Festival di Castrocaro, la finalissima al Festival degli Autori di Sanremo, ha frequentato il CET di Mogol e ha rappresentato (quale artista medico) l’Ordine dei Medici di Bari nello spettacolo “Noi con Voi” al salone Margherita di Roma, premio della critica all’EDM contest, da sempre in collaborazione con il poliedrico Alex Terlizzi nel 2022 raggiunge il disco d’oro negli States in una collaborazione con la Universal e l’artista Candyboy. Finisce così sui giornali nazionali e sul tg Rai con il soprannome “il Mogol delle Puglie”. Vanta diverse recensioni fin dal suo scopritore Mario Rosini, alla più recente di Carlo Marrale dei Matia Bazar.