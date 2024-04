'Asemic writing', la scritta acefala in mostra a Lecce

Una “calligrafia non convertita in parole” (Bentivoglio) che imita forme scrittografiche usuali (anche di culture ed epoche diverse) tra cui il testo di una lettera, di una nota, di appunti.



Info: 329 6249713.

. LECCE - Nella Galleria ARTPOETRY, via G. Candido 3, Lecce, venerdì 12 aprile alle ore 19, sarà presentata da Francesco Aprile la mostra “Asemic writing: la scrittura acefala, lo scrivere, il flusso”, da me curata.L’esposizione allestita da Anna Panareo e dal curatore è costituita da oltre 30 opere di autori verbo visivi nazionali, pugliesi e salentini. Alcuni appartengono alla storia della Poesia Visiva (M. Bentivoglio, Tomaso Binga, Irma Blank, Enzo Patti), altri invece, della recente generazione, oltre ad essere autori, sono teorici della scrittura asemica e divulgatori, con i loro articoli e interviste, di questa tendenza collegata alla scrittura asemantica.La scrittura asemica è una calligrafia vuota di significato e priva di suoni perché indecifrabile, ma a differenza della scrittura asemantica (così definita da Gillo Dorfles per indicare una grafia illeggibile) pur essendo priva di senso si predispone ad essere interpretata dall’osservatore, il quale, lasciandosi coinvolgere dall’aspetto estetico, accede ad una personale lettura, libera dal condizionamento del significato espresso dal significante.