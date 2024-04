Australia, surfista attaccato da uno squalo: è gravemente ferito a una gamba

Il reef dove l'uomo è stato morso è raramente affollato e la maggior parte dei surfisti locali è consapevole della presenza di squali nella zona. DPIRD sta attualmente lavorando con le autorità locali per coordinare una risposta. Secondo quanto riferito dall'autorità, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”,è il primo avvistamento di squali al Bombie Surfing Spot in quasi un mese, anche se ci sono stati almeno altri 24 avvistamenti di squali in tutta l'Australia occidentale solo il giorno scorso. L'episodio arriva dopo che un turista è rimasto ferito dopo essere stato, secondo quanto riferito, sbranato da uno squalo in un popolare luogo di villeggiatura per la luna di miele.

Un surfista di 16 anni, è stato gravemente ferito ad una gamba da uno squalo al largo della costa occidentale dell'Australia. E' successo a North West Cape, sull'Oceano Indiano, vicino la spiaggia di Exmouth. L'uomo, ha riportato profonde lacerazioni e ha perso molto sangue. Secondo quanto riferito, il surfista, ferito intorno alle 12:30 del 20 aprile, si è presentato per la prima volta in un ospedale locale, ma da allora è stato trasferito al Sir Charles Gairdner Hospital dove si trova in condizioni stabili e sottoposto a intervento chirurgico.Il morso di squalo è stato segnalato al Department of Primary Industries and Regional Development (DPIRD) sabato alle 14:00. Lo SharkSmart di DPIRD, l’ufficio informazioni sull'attività degli squali dell'Australia occidentale che include anche funzioni di sicurezza in spiaggia, ha avvertito i bagnanti di “prestare ulteriore cautela” nella zona costiera a est di Exmouth. Il filmato di una TV locale mostra l'uomo su una sedia a rotelle con il piede avvolto in una benda insanguinata mentre arrivava all'aeroporto di Perth scortato dal personale della compagnia aerea.