Donna Summer: 'I remember yesterday', il disco che la consacrò regina della disco

MASSIMO IAVARONE - Nel 1975 il mondo scopre una canzone dal sapore languido ed erotico ''Love to love you baby', lunga quasi 17 minuti fatta di gemiti e canto: Donna Summer si presenta così al mondo. Il successo è clamoroso e sotto la sapiente mano di un giovane Giorgio Moroder, si farà guidare per quasi un decennio diventando la regina indiscussa della Disco Music.

Nel 1977 esce un album rivoluzionario, canzone mixate una con l’altra, pezzi dance con incluso quella che diventerà la canzone simbolo della disco music ' I feel love'.

L’impatto di I remeber yesterday è travolgente, abituati ai suoi album precedenti con canzoni separate, questo album inizia con 4 canzoni in sequenza legate fra loro: I remember yesterday, Love’s unkind, Back in love again e I remember yesterday (reprise).

L’impatto è notevole, il disco scorre in modo piacevole, i gorgheggi della Summer riportano vagamente al periodo dell’operetta, il sound di Back in love again ed i fiati di Black Lady ricordano alla Motown degli anni 60. Ma sarà la facciata B dell’album che spiazzerà tutti, con un pezzo che diventerà la bandiera della Disco music: I Feel Love. Il pezzo è tutto elettronico, eccetto il basso, la Summer che ritorna ai gorgheggi di Love to love you baby, il ritmo ossessivo caratteristico di Giorgio Moroder, confezionano una canzone unica.

Da questo album in poi l’ascesa della Summer sarà inarrestabile, il successivo BAD GIRLS con la canzone omonima e Hot Stuff, la proietterà nell’olimpo delle cantanti soul dance dell’epoca. E pensare che agli esordi si pensava che lei prestasse solo il corpo mentre la voce appartenesse ad un altra persona. Quanti si sono ravveduti.

Moroder e la Summer si divideranno artisticamente agli inizi degli anni 80 ma la cantante continuerà, con delle sapienti produzioni, a mantenere il successo conquistato.