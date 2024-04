Bari, consegnato il Cantiere del 2° Lotto di Costa Sud: il Parco Bellavista

BARI - Questa mattina, negli uffici della ripartizione Governo e Sviluppo Strategico del Territorio, si è svolta la cerimonia ufficiale di consegna del cantiere del secondo lotto di Costa Sud, denominato "Parco Bellavista", alle imprese aggiudicatarie dell'appalto. Il lotto, identificato come n. 6, è stato assegnato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) composto da Flora Napoli S.r.l. (mandataria) e De Marco S.r.l. (mandante), per un importo di circa 9 milioni di euro, oltre IVA.Il direttore dei lavori per questo importante progetto, la cui conclusione è prevista entro la fine del 2026, sarà l'architetto Paolo Maffiola.Il progetto del Parco Bellavista è stato curato da un team di professionisti guidato da R.T.P. Abacus srl come capogruppo, affiancato da I.G. & P. Ingegneri Guadagnolo & Partners srl, V.D.P. Srl, Ricerca & Progetto Paesaggio Architettura Urbanistica srl, Studio associato di ingegneria APTECH Engineering, Società Jansana, De La Villa, De PAAUW Arquietctes s.l.p., la dottoressa Martinelli Antonella e lo Studio associato ARCHEOTECH Studio associato di archeologia di Barbara Venanti e Luca Donnini.Il progetto si propone di creare uno spazio dedicato al tempo libero e allo sport all'aperto, integrato nel programma complessivo di riqualificazione Bari Costa Sud. Posizionato in prossimità della costa, su un territorio tradizionalmente agricolo, il Parco Bellavista sarà il fulcro di un parco reticolare che favorirà la connessione paesaggistica tra la costa e l'entroterra agricolo.L'obiettivo principale è la realizzazione di un parco sportivo e ricreativo di alta qualità, che rispetti l'ambiente circostante e conservi gli elementi tradizionali del paesaggio, come i muretti a secco e la vegetazione esistente. Saranno previsti percorsi ciclopedonali che conducano alle strutture sportive, oltre a aree attrezzate con giochi per bambini, tavoli da picnic e giardini di prossimità.Il progetto si distingue per la sua attenzione alla sostenibilità ambientale, con una selezione di specie vegetali autoctone e una progettazione mirata a ridurre il consumo di acqua e la necessità di manutenzione.Inoltre, è prevista la realizzazione di un anfiteatro che integrerà gli elementi paesaggistici esistenti, offrendo uno spazio per spettacoli all'aperto e promuovendo l'incontro e lo scambio culturale tra i cittadini.L'inaugurazione di questo nuovo spazio rappresenterà un importante contributo alla vita sociale e culturale della comunità locale, offrendo opportunità di svago e incontro per tutte le fasce d'età.