Miss Italia, nuovo casting a Gravina in Puglia

BARI - Nuovo casting per il tour pugliese di Miss Italia. Il concorso di bellezza più celebre del Paese farà tappa, sabato 20 aprile alle ore 19.00, presso la Sala Convegni dell'Area Fiera di Gravina in Puglia.L'evento, organizzato dall'esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata Carmen Martorana Eventi e patrocinato dal Comune di Gravina in Puglia, è inserito nel cartellone della Fiera San Giorgio, la campionaria che spazia tra agricoltura, agroalimentare, sostenibilità e territorio e che è giunta alla 730esima edizione.Sarà come sempre il presentattore Christian Binetti ad introdurre le ragazze provenienti da tutta la regione e che aspirano a diventare la nuova Miss Italia.3475492473