Bari, Distretto 2120: sabato 27 aprile la fiera dei progetti 'Make your projects stronger'

BARI - Sabato 27 aprile (dalle ore 09.00 alle ore 17.45) è in programma a Bari la Fiera dei Progetti "Make your projects stronger" ospitata dal Circolo Unione e organizzata dal Rotary Distretto 2120 Puglia e Basilicata. - Sabato 27 aprile (dalle ore 09.00 alle ore 17.45) è in programma a Bari la Fiera dei Progetti "Make your projects stronger" ospitata dal Circolo Unione e organizzata dal Rotary Distretto 2120 Puglia e Basilicata.





La fiera (che prevede anche una serie di tour ed eventi dedicati ai partecipanti dal 24 aprile) ha lo scopo di promuovere i progetti umanitari in cerca di supporto in termini di finanziamento e di collaborazione con altri Rotary Club che fungano da partner. I progetti da presentare dovranno essere poi ammessi alla Sovvenzione Globale della Rotary Foundation secondo l'esito della votazione che si terrà nella giornata di sabato 27 aprile.





Sarà presente il Board Director Alberto Cecchini e ci sarà anche l’opportunità di confrontarsi con Christian Pepera e David Massey, responsabili della Rotary Foundation di Evanston, che daranno utili suggerimenti per perfezionare le proposte progettuali in modo che possano risultare ammissibili e quindi finanziabili come Sovvenzioni Globali con lo scopo di rafforzare l'impatto delle sovvenzioni e dei progetti globali della Fondazione Rotary.





"Il Rotary International, da sempre, pone amicizia e servizio come capisaldi della sua attività nel mondo. Vogliamo quindi rendere concreta e operativa questa impostazione con una Fiera dei progetti, alla quale invitiamo a partecipare chiunque desideri far conoscere i propri progetti filantropici, di sovvenzioni globali, da finanziare. Comunicare le proprie iniziative e fare rete è un imperativo per noi Rotariani – spiega Vincenzo Sassanelli, Governatore 2023-24 del Distretto 2120 del Rotary International -. Saremo ricordati per quel che facciamo, per il nostro sentimento di Umanità che ci induce ad alleviare disagio o sofferenza agli altri. Per tutto ciò occorre progettare e unire le forze. Avrete così anche la possibilità di conoscere meglio due regioni d'Italia, Puglia e Basilicata, che tanto hanno da offrire in termini di bellezze artistiche e naturali. Un fine settimana a Bari, non solo per fare del bene nel mondo ma anche per ritrovarsi piacevolmente insieme e conoscere la città, la sua storia, guardando i suoi colori, la sua luce e, naturalmente, gustando la sua cucina. Vi aspettiamo per condividere idee e unire le forze 'Make your projects stronger'".