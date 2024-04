Bari e Pierfranco Bruni omaggiano Kafka: appuntamento il 18 aprile

BARI - In occasione del centenario della morte un incontro per omaggiare lo scrittore del "Processo" e del "Castello".In occasione del centenario della morte di Franz Kafka l'Archivio di Stato di Bari ha organizzato un incontro per ricordare e omaggiare lo scrittore del "Processo" e del "Castello" e per presentare il saggio-racconto di Pierfranco Bruni dedicato a “Kafka. La verità tragica”, edito da Solfanelli Editore, un lavoro che affronta le diverse problematiche kafkiane all'interno del Novecento delle crisi e della decadenza.L'incontro si svolgerà il prossimo 18 aprile 2024 alle ore 10.30 proprio all'interno delle sale dell'archivio di Stato. Introdurrà il direttore dell'Archivio di Stato di Bari. Verranno formulati in occasione dell’incontro i saluti Istituzionali del Presidente della Commissione Cultura di Modugno, Davide Tosca.Questo Kafka di Pierfranco Bruni è un baule che racchiude ribellione e rivolta. Camus è di casa. Lo straniero – che, chissà, potrebbe essere identificato con l’Autore stesso – viaggia verso l’isola e giunge all’esilio. In tal senso, questo Kafka è anche un simbolico mosaico in cui gli echi e le voci giungono da un navigante che si trova spinto dalle onde omeriche verso il ritorno o verso le Colonne d’Ercole.Così Bruni provoca: “Chi vuole realmente capire ciò che ho cercato di dire, forse senza ovvietà, legga il libro. Sono disposto a mettere tutto in discussione in un’altra vita, in quella immortale che non conosce, a mio avviso bonario, accuse, colpe e procedimenti. Solo in questa vita sono ammessi gli avvisi di garanzia. Non è la bellezza che si consuma nel passaggio di un attimo. Siamo noi che ci illudiamo di poter fermare l’attimo in una eternità. Da qui le nostalgie si incavano nella vita”. Bari è la prima città che celebra la figura e l'opera di Kafka proprio attraverso il saggio di Pierfranco Bruni.