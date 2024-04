Bari. Amtab a pezzi, bus perde liquido e si ferma per guasto: autista non segnala il pericolo, centauro arriva e cade

BARI - Un bus Amtab (praticamente nuovo) perde del liquido ed è costretto a fermarsi a causa del guasto. L’autista scende dal mezzo, chiama un altro bus in soccorso, ma non segnala il pericolo. Un centauro arriva, perde il controllo della sua Honda e cade rovinosamente sull’asfalto. L’episodio è avvenuto lo scorso 16 febbraio a Bari, in via De Blasio all’incrocio con Viale Luigi Jacobini. La storia si è chiusa solo nelle scorse ore. - Un bus Amtab (praticamente nuovo) perde del liquido ed è costretto a fermarsi a causa del guasto. L’autista scende dal mezzo, chiama un altro bus in soccorso, ma non segnala il pericolo. Un centauro arriva, perde il controllo della sua Honda e cade rovinosamente sull’asfalto. L’episodio è avvenuto lo scorso 16 febbraio a Bari, in via De Blasio all’incrocio con Viale Luigi Jacobini. La storia si è chiusa solo nelle scorse ore.





L’incidente è avvenuto nei pressi del deposito Amtab intorno alle 17.35, il centauro stava rientrando a casa e aveva imboccato la rotatoria per fare inversione e dirigersi verso la tangenziale. All’improvviso ha perso il controllo a causa della perdita di liquido viscoso (liquido di trasmissione o gasolio) ed è caduto sul manto stradale. Dopo la rotatoria si trovavano due bus Amtab. La vettura 4326 era ferma per un guasto, mentre la vettura 4334 era giunta sul posto in soccorso per continuare la corsa e far salire i passeggeri.





Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale che ha accertato la dinamica dell’incidente e la mancata segnalazione da parte dell’autista Amtab. Il malcapitato centauro è stato assistito dal patrocinatore barese prof. Fabrizio Pompilio.