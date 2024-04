Bari, il sindaco Decaro rinnova la tessera Anpi

BARI - Questa mattina, il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha rinnovato la sua iscrizione all'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (ANPI) nell'ambito della campagna di tesseramento 2024. L'evento si è svolto presso la sede della sezione ANPI "Arturo Cucciolla" di Bari, sita a Palazzo di Città.Decaro ha voluto sottolineare l'importanza di questo gesto, avvenuto proprio nell'anno dell'ottantesimo anniversario del primo Congresso dei Comitati di Liberazione Nazionale, un momento fondamentale nella storia dell'Italia democratica e repubblicana, celebrato per l'occasione presso il Teatro Piccinni."Anche quest'anno ho deciso di rinnovare la mia tessera ANPI", ha dichiarato Decaro. "Lo faccio per ribadire il ruolo cruciale svolto dall'associazione dei partigiani d'Italia nella difesa dei valori democratici e nella tutela della memoria storica comune. È un gesto che simboleggia il mio impegno costante per la promozione dei principi costituzionali e per la difesa dell'identità antifascista della Repubblica italiana".Il rinnovo della tessera ANPI da parte del sindaco Decaro rappresenta un importante segnale di impegno civile e di riconoscimento verso coloro che hanno combattuto per la libertà e la democrazia durante il periodo della Resistenza. L'ANPI continua a svolgere un ruolo fondamentale nella difesa dei valori fondanti della Repubblica italiana, ricordando alle generazioni future l'importanza di vigilare sul mantenimento di una società libera, inclusiva e democratica.Il sindaco Decaro, con questo gesto, rinnova il suo sostegno e il suo impegno nei confronti dell'ANPI e dei suoi ideali, confermando la necessità di preservare e tramandare la memoria delle lotte per la libertà e la giustizia sociale che hanno caratterizzato la storia del nostro paese.